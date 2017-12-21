محمد حسن خلف: مكرمة ليست غريبة على حاكم الشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال سعادة محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام: "إن هذه المكرمة ليست غريبة على صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي ينظر إلى المواطنين في إمارة الشارقة بعين الأب الحاني، وإلى جانب ذلك ينظر ويقرر بفكر القائد الباني، وتحمل هذه المكرمة في طياتها أكثر من مجرد رفع سقف المرتبات للموظفين، فهي بموازاة ما تحققه للموظفين من عيش كريم، فإنها تعكس الفكر الراقي المستشرف للمستقبل الذي يعمل به صاحب السمو حاكم الشارقة، والذي يرسخ ويوائم بين النظرية والتطبيق، في العملية التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة، والتي تؤمن بقيمة الإنسان، وتعتبره صكها الحقيقي نحو مزيد من النمو والازدهار".

وأضاف سعادة محمد خلف: "يجسد حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على رعاية أبنائه وتوفير أعلى درجات الحماية والرفاهية والعيش الكريم لهم، بهذا القرار الذي يخص الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة الشارقة، والشركات ومؤسسات القطاع الخاص المملوك لحكومة الشارقة، بهدف رفع المستوى المعيشي لهم، وتحفيز الكوادر البشرية المواطنة العاملة في تلك الهيئات والدوائر، ما يعزز الاستقرار بمختلف أشكاله، الأسرية، والاجتماعية، والأمان الوظيفي ، فضلاً عن دوره الرئيس في رفع الأداء المؤسسي الابتكاري والإبداعي".