صالحة غابش: كلمات الشكر والامتنان لا توفي حاكم الشارقة حقه

الشارقة 24 - محمود سليم:

قالت صالحة غابش، مديرة المكتب الثقافي والإعلامي، بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة بقيمة إجمالية 600 مليون درهم؛ ليست غريبة على سموه وهو صاحب المبادرات الإنسانية، التي يدعم فيها الإنسان ليؤكد أن بناء المواطن في المقام الأول لدى سموه.

وأوضحت غابش، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن دعم سموه للحاصلين على الشهادات الجامعية برفع الحد الأدنى لرواتبهم إلى 25 ألف درهم، يعكس اهتمام سموه بالتعليم والبحث العلمي، وهما أساس حضارة المجتمعات، مشيرة إلى أن استقرار المستوى الاقتصادي ينعكس على استقرار الأسر الاجتماعي، وتوفير حياة كريمة لهم وتحفيزهم على التميز في الدراسة، والوصول إلى أعلى المستويات العلمية.

وشددت على أنه على رؤساء الدوائر والهيئات اقتفاء أثر صاحب السمو حاكم الشارقة، في التركيز على دعم الإنسان، وإعطائه الدافع للإبداع والتميز في عمله من أجل المساهمة في عملية بناء المجتمع.

وأضافت مديرة المكتب الثقافي والإعلامي، بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، "صاحب السمو حاكم الشارقة، يعطي لكل مواطن الفرصة في الإبداع، وتعزيز ثقته بنفسه، من ترقيات إدارية وتقدير معنوي، وكل الحب والتقدير الذي يكنه المواطنون لسموه لا يكفي سموه ولا يوفيه حقه".

وأضافت صالحة غابش: رسالتي كامرأة عاملة في حكومة الشارقة، أن نحقق الهدف من مكرمه صاحب السمو حاكم الشارقة، وأن نتعامل معها بمسؤولية، لنعيش في هدوء واستقرار كما أراد سموه".