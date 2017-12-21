راشد أحمد بن الشيخ: حاكم الشارقة سبّاق بإطلاق مبادرات لمصلحة المواطن والأسرة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قدم سعادة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري بإمارة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مكرمته بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من المواطنين واهتمامه الدائم بأبنائه، وإحاطتهم بالرعاية الأبوية الصادقة ومواصلة جهوده لتوفير أعلى مستويات الحياة الكريمة والرفاه المعيشي لهم، وهذا ليس بغريب او جديد على صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يضع مصلحة وسعادة المواطن في الشارقة على رأس أولوياته.

وأضاف سعادته أن إمارة الشارقة سباقة بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة في طرح وتنفيذ مبادرات لمصلحة المواطن والأسرة ورفع مستوى المعيشة ليصبح متلائماً مع متطلبات الوقت الحاضر، وهذه الزيادة ستسهم في تخفيف الأعباء المادية على الأسرة المواطنة في الشارقة.

وأكد رئيس الديوان الأميري أن صاحب السمو حاكم الشارقة يولي أبناء الإمارة جل اهتمامه ويبحث عن المشاكل والتحديات التي يواجهونها ويعتمد الحلول المناسبة والقرارات الحكيمة لتأمين الحياة الكريمة المستقرة لهم ولإسرهم.