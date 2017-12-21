أحمد العامري: مكرمة حاكم الشارقة تؤكد أن الأولوية الأولى للإنسان

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب حكومة الشارقة بمبلغ 600 مليون درهم لجميع الكوادر، تجسد الرؤية التي تنطلق منها إمارة الشارقة في فتح الأفق أمام الحراك التنموي الذي تمضي به الإمارة على المستويات كافة".

وأضاف العامري: "ويشكل القرار وخاصة المتعلق في اعتماد تعيين خريجي الجامعات برواتب لا تقل عن 25 ألف درهم، واحداً من الصور التي تعلن فيها الشارقة عن مستقبلها، فالأمن الوظيفي، والاستقرار المالي، ركيزة أساسية لتوسيع أفق الإبداع والابتكار لدى كوادر وموظفي الدوائر الحكومية، الأمر الذي يكشف الخطوات المتسارعة التي تمضي فيها الإمارة لتحقيق مشروعها النهضوي والحضاري".

وأشار العامري إلى أن القرار لا يعد غريباً على رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، فهو الذي أرسى فينا حقيقة أن الإنسان هو أثمن رأس مال، مؤكداً أن هذا القرار يؤكد أن الإنسان في الإمارة هو الأولوية الأولى، التي تتكاتف مختلف الجهود المعرفية، والاقتصادية، والطبية، والاجتماعية، للارتقاء بواقعه الراهن وبناء مستقبله.