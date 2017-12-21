عبد الله بن سالم: حاكم الشارقة يهتم بالأسرة المواطنة فرداً فرداً

الشارقة 24:

أكد سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة على أن المكرمة السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعكس الاهتمام اللامحدود من سموه لأبنائه من المواطنين والمواطنات العاملين في كافة دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ودعم سموه المتواصل لهم مما يحقق الاستقرار الوظيفي والمهني لهم وينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي بما يحقق تطور الدوائر وتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع.

وقال سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي: "هذه المكرمة وبتفاصيلها التي لم تستثنى حتى فئة المتقاعدين ممن خدموا الوطن في مختلف المجالات، وتؤكد حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على رعاية الأسرة فرداً فرداً منذ الطفولة وحتى كبار السن، وهو ما تنضوي عليه استراتيجية الإمارة في ضمان الحياة الكريمة والاستثمار في الإنسان والأسرة وهو ما يضمن مجتمعاً سليماً معافى، وعاملون مؤهلون ومدربون، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، ويحقق تطوراً منشوداً للمؤسسات".

وبارك سمو نائب حاكم الشارقة لكافة المواطنين العاملين في حكومة الشارقة على هذه المكرمة السامية متمنياً لهم دوام التوفيق والتطور في الأداء.