إيمان راشد سيف: مكرمة حاكم الشارقة تحقق الاستقرار الوظيفي للمواطنين

الشارقة 24:

أشادت سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب حكومة الشارقة بمبلغ 600 مليون درهم اعتباراً من الأول من يناير، مؤكدة أن القرار يعكس مدى حرص سموه على توفير العيش الكريم للمواطنين وإسعادهم.

ونوّهت سعادتها باهتمام سموه بتعزيز تنافسية القطاع الحكومي في سوق العمل، لا سيما في الوظائف المهنية التي تتطلب تخصصات ومهارات عالية، مشددة على انتهاج الحكومة نهجاً واضحاً تستنير فيه بتوجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى الوصول بالإنسان إلى مراتب رفيعة في كرامة الحياة ورقيّ المعيشة.

وأشارت سعادتها إلى أن القرار سيعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي لموظفي الدوائر والهيئات المحلية، وتعزيز قدرتها على استقطاب الكوادر البشرية المتميزة والمتخصصة، وخلق بيئة جاذبة للعمل والإبداع.

وأوضحت سعادتها أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين، وتحقيق أعلى معدلات الاستقرار والرفاه الاجتماعي لهم، كما يعكس القرار مساعي حكومة الشارقة لتلمس وتفقد احتياجات الموظفين، وإصدار القرارات الداعمة لهم.