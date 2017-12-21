خالد بن بطي: مكرمة جديدة لتوفير أرقى مستويات الحياة الكريمة

الشارقة 24:

أكد سعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الموظفين المواطنين بحكومة الشارقة، هو مكرمة جديدة من مكارم سموه وتجسيد لحرص سموه الدائم على تحسين الأوضاع المعيشية لمواطني الإمارة ومساندتهم وضمان توفير أرقى مستويات الحياة الكريمة والسعيدة لهم، وأضاف الهاجري أن هذه المكرمة ليست بغريبة على صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

واعتبر بن بطي أن قرار صاحب السمو حاكم الشارقة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الحياة الاقتصادية في الإمارة بطرق عدة ودفعها نحو الأمام، وهو لا شك نابع من ملامسة سموه لحاجات المواطنين وقربه منهم والسهر على راحتهم وتأمين احتياجاتهم المعيشية والمتطلبات الحياتية لتعزيز ديمومة الاستقرار الاجتماعي والنفسي، مشيراً إلى أن مكرمة سموه لا بد أن تقابل من أبناء الإمارة ببذل مزيد من الجهود لمواصلة مسيرة الخير والعطاء وتحقيق النمو المستدام في شتى مناحي الحياة.