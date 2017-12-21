مبارك راشد الشامسي يشيد بمكرمة حاكم الشارقة

الشارقة 24:

أشاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومكرمته لموظفي حكومة الشارقة بزيادة الرواتب اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل .

وأعرب عن سعادة كافة كوادر بلدية الحمرية بهذه المكرمة والزيادة التي شملت رواتبهم، وتدفهم دوماً لزيادة الإنتاجية ومواصلة العطاء.

وأكد الشامسي أن تلك المكرمة واحدة من مكرمات عديدة ظل سموه يخص بها أبناءه العاملين في إمارة الشارقة وتعبر عن التزام صاحب السمو حاكم الشارقة تجاه الكوادر المواطنة العاملة في الإمارة وحرص سموه على توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.