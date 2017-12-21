أحمد بن سلطان: أحوال المواطنين همٌ شخصي ويومي لحاكم الشارقة

الشارقة 24:

أكد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة على حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توفير الحياة الكريمة لأبناء مجتمعنا من المواطنين وأسرهم واهتمام سموه الشخصي بكل ما من شأنه تطوير مستوى معيشتهم وترقيتها للأفضل، سعياً نحو مجتمع مستقر ومحققٍ للنمو المستمر والجودة في الأعمال، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه توفير الاستقرار للأسر وتطوير أداء العاملين في حكومة الشارقة لأعلى مستويات الأداء الوظيفي.

وقال سمو نائب حاكم الشارقة: "إن اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة الشخصي ومتابعته لكل ما يختص بشؤون الحياة العامة للمواطنين وتوظيفهم وتدريبهم وتطوير أدائهم والارتقاء بمستوياتهم همٌ شخصي ويومي لسموه، من أجل توفير أفضل مستوى معيشة ممكن لكافة أفراد الأسرة المواطنة في الإمارة، وذلك لإيمان سموه بأن الاستثمار في تنمية الإنسان وتطويره هو ضمانٌ لمستقبل المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة".

وبارك سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة المكرمة السامية الخاصة بزيادة رواتب العاملين من المواطنين والمواطنات في حكومة الشارقة، متمنياً التوفيق والسداد لكافة العاملين في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، داعياً لهم ببذل المزيد من الجهود في أعمالهم في مختلف المجالات.