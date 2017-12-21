رشاد سالم: المكرمة جاءت في وقتها لتوفير الحياة الكريمة للموظفين

الشارقة 24:

أشاد الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب العاملين في حكومة الشارقة وأنها جاءت في وقتها، مشيراً إلى أن هذه الزيادة سيكون لها مردود إيجابي على إقبال المواطنين للعمل بالدوائر المحلية بالإمارة وزيادة ودافعية انتاجهم.

وأكد هذه المبادرات والمكارم لسموه ليست بالأولى فقد تعودنا دائماً على المكارم التي تهدف دائماً إلى الرقي بالمواطنين والموظفين في الإمارة بتقديم أفضل الخدمات والاحتياجات الأساسية لهم وتبرز حرص سموه على الأخذ بأيديهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، مضيفاً أن هذه الزيادة جاءت في وقتها وهي ليس بالغريبة على سموه فقد عودنا على مكارمه والمفاجآت الجميلة لأبنائه.