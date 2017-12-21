ولي عهد الشارقة: الحياة الكريمة للمواطن جلّ اهتمام حاكم الشارقة

الشارقة 24:

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الاهتمام بأبنائه من المواطنين وحرص سموه الشخصي على توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ومتابعة سموه الدائمة بتطوير الكوادر العاملة من المواطنين في مختلف درجاتهم مما يعكس الاستراتيجية التي تعمل عليها حكومة الشارقة في تنمية الإنسان والاستثمار في الكوادر البشرية كونهم الثروة الحقيقية للوطن ونماءه وتطوره.

وقال سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: "إن المكرمة السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة والتي أعلن عنها بزيادة وراتب ومخصصات الموظفين من المواطنين في حكومة الشارقة، تعكس متابعة سموه الدائمة لكل ما يهم حياة المواطنين وعيشهم، وذلك عبر الدراسات المتخصصة التي شملت كافة الجهات الخاصة بالتنمية البشرية والجوانب الإدارية والمهنية، مما يساهم في تطوير مهارات وقدرات العاملين من المواطنين في مختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وفتح فرص التدريب والتطوير المهني في مختلف التخصصات، لمزيد من الجودة والارتقاء في مجالات العمل في الإمارة".

وأضاف سموه: "أن صاحب السمو حاكم الشارقة جعل جلّ اهتمامه رعاية الأسرة المواطنة والوقوف على كافة الاحتياجات التي تشغل بال الأسرة، حيث حرص سموه على توفير ما يحقق سعادة الأسرة وإعداد الفرد وتأهيله معرفياً وتعليمياً ليكون فرداً فاعلاً ومؤثراً في رفعة وتقدم الوطن".

وبارك سموه للمواطنين من العاملين في حكومة الشارقة بالمكرمة السامية بما فيهم فئة المتقاعدين والذين أكرمهم صاحب السمو حاكم الشارقة بمساواة رواتبهم مع الموظفين العاملين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن وإعلاء رايته وبذل كافة جهودهم لتطوير وخدمة مجتمعهم.