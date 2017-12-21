سيف المدفع: مكرمة حاكم الشارقة لفتة كريمة تعكس اهتمامه بشؤون الموظفين

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أشاد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، بقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الموظفين المواطنين بحكومة الشارقة، معتبراً أنها لفتة كريمة تعكس اهتمام سموه بمتابعة شؤون الموظفين، وحرصه الأبوي على مساعدتهم في التكيف مع الظروف المعيشية.

وقال المدفع إن القرار يعكس بعد رؤية قيادتنا الحكيمة وقربها من قضايا المواطنين، مؤكداً أن القرار يمثل مكرمة جديدة من مكارم سموه التي لم تنقطع يوماً، وهو قرار أسعد أبناء الإمارة وأدخل البهجة والسرور إلى قلوبهم ومن شأنه أن يسرع من عجلة الاقتصاد في الإمارة ويسهم في تنشيط مختلف القطاعات.

واعتبر المدفع أن توجيهات سموه بزيادة الرواتب وبتكلفة إجمالية تزيد على 600 مليون درهم، تؤكد أن أولوية القيادة الرشيدة، كانت ولا تزال راحة وإسعاد المواطنين عبر توفير الحياة الكريمة والهانئة لهم، وكذلك تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية الحكومية لتمكينها من مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي طالت مختلف جوانب الحياة في إمارة الشارقة.