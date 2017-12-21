خميس بن سالم السويدي: مكرمة حاكم الشارقة حافز على العطاء الوظيفي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أشار خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، إلى أن شعب الإمارة الباسمة تعود من صاحب السمو حاكم الشارقة، تلك المكارم وهي كثيرة ودائمة لاطلاع سموه على احتياجات أبنائه وحرصه على توفيرها لاسيما بعد اطلاع سموه على نتائج الإحصاء.

وأكد السويدي أن كافة الدراسات التي وجه بها والإحصاءات التي تابعها شكلت رؤية لرفع سلم الرواتب في حكومة الشارقة من منطلق توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق الرخاء، وأعرب عن شكره لهذه المكارم السخية من سموه لموظفي حكومة الشارقة وإسعادهم فهم دائماً في سويداء قلبه.