خالد القاسمي: مكرمة حاكم الشارقة تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للأسرة المواطنة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب الموظفين المواطنين في حكومة الشارقة لجميع الفئات والكوادر ليست بالغريبة على صاحب السمو الذي يولى أهمية كبرى للمواطن وعلى توفير الحياة الكريمة للأسرة في امارة الشارقة.

وأكد أن صاحب السمو حاكم الشارقة سباق بهذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطن، حيث يحرص سموه على تماسك الأسرة في الشارقة والتي هي محور المجتمع، وهذه المكرمة تساعد على تماسك هذه الأسرة وتوفر الحياة الكريمة لهم، أن صاحب السمو ينظر دائماً لاحتياجات المواطن، ويعمل على اصلاح المجتمع من خلال قرارته الحكيمة.

وأضاف الشيخ خالد بن عصام القاسمي نحن كمسؤولين وموظفين في حكومة الشارقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على هذه المكرمة.