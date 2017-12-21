ماجد بن سلطان القاسمي: مكرمة حاكم الشارقة تستقطب الكفاءات وتحافظ عليها

الشارقة 24:

أكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من شأنها أن تستقطب الكفاءات والكوادر المتميزة وتحافظ عليها في نسيج العمل الحكومي وتشكل عنصر جذب خاصة للمواطنين ضمن رؤية الحاكم لإمارة الشارقة.

وأضاف: "كما أن من شأن هذه المكرمة بالنسبة إلى كوادر حكومة الشارقة توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار النفسي لهم وتشجيع وتحفيز جميع العاملين في الدوائر المحلية من أجل تقديم المزيد من الجد للحفاظ على المكتسبات والعطاء والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، وتهيئة الظروف المناسبة للعيش الكريم والإقبال على العمل بكل أريحية لتعزيز الإنتاج".

وأشار الشيخ ماجد إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة عودنا على مكرماته الغالية التي تشكل حزمة العطاء فسموه الأب لجميع أبنائه والداعم لهم، لافتاً إلى أن المكرمة تسهم في توفير متطلبات الحياة كافة، مضيفاً أن هذه المبادرة لا بد أن تستتبعها همة عالية من قبل الموظفين، وزيادة في الحرص على العمل والإنتاج بشكل أكبر مع وجود الحافز.