العميد سيف الزري الشامسي: مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة أثلجت صدورنا

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

تعبيراً عن الثناء والعرفان للمكرمة التي خَص بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أبنائه المواطنين من موظفي حكومة الشارقة والتي شملت المتقاعدين أشاد العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بالاهتمام الكبير والرعاية التي يوليها صاحب السمو حاكم الشارقة لأبنائه المواطنين وحرصه على توفير العيش الكريم لكل فئات المجتمع وتمكينها من المساهمة في دفع عجلة التنمية والتقدم.

وقال العميد الزري إن هذه المكرمة التي تأتي مع بداية العام الجديد قد أثلجت صدور الجميع وأكدت مجدداً على المكانة التي يتمتع بها المواطن وهمومه واحتياجاته بل وتطلعاته ورغباته في قلب صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة من شؤون حياتهم، وحاجتهم للاستقرار والعيش السعيد، وناشد قائد عام شرطة الشارقة جميع من شملتهم المكرمة من موظفي حكومة الشارقة إلى ترجمة شعورهم بالفخر والاعتزاز باهتمام قيادتهم وعطائها السخي، إلى مضاعفة الجهد وبذل أقصى الطاقات في الارتقاء بعملهم والاستجابة لتطلعات قيادتهم الرشيدة في بناء وطن العزة والتقدم والسعادة والرخاء، والاستفادة من فرص التقدم العلمي والتقني التي أتيحت لهم من أجل رفع كفاءتهم ومؤهلاتهم والاسهام بأفضل الصور في نهضة وطنهم ومجتمعهم.