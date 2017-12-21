مراكز أطفال الشارقة تنظم "بازار أطفال المراكز"

الشارقة 24:

نظمت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بازار للأطفال بعنوان " بازار أطفال المراكز"، ضمن برنامج "كن مثلي وأفضل3"، والذي يقام هذا العام تحت شعار "الخير منا وفينا"، وذلك يوم الخميس، بمركز الطفل في حلوان بمشاركة 50 طفلاً وطفلة من أطفال المراكز، لعرض وبيع منتجاتهم وأعمالهم ومشروعاتهم الصغيرة ليعود ريعها إلى مؤسسة القلب الكبير.

هدف البازار إلى اكساب الأطفال مهارات التواصل مع الأخرين وفن التسويق عن منتجاتهم، بالإضافة إلى تعريفهم بأساسيات البيع والشراء، وتحفيزهم لسوق العمل ليكونوا رواداً في عالم الأعمال.

وأشتمل البازار على 14 منصة للعرض تحتوي على تصاميم مبتكرة من أعمال الأطفال ونتاجاتهم التي قاموا بصنعها خلال الورش التي تقام في المراكز كالاكسسوارات والأشغال اليدوية واللوحات والأعمال الفنية المختلفة وغيرها من المنتجات، كما شاركت مجموعة من الجهات الحكومية خلال البازار في عرض وبيع منتجاتهم منها: التمكين الاجتماعي والخدمات الإنسانية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة من الأسر المنتجة، كما أقيم على هامش البازار مجموعة من الورش الفنية التي استهدفت الأطفال الزوار.

والجدير بالذكر أن برنامج "كن مثلي وأفضل" انطلق في عام 2015 بمسابقة وتوسع في عامي 2016 و2017 ليصبح برنامجاً يضم إلى جانب المسابقة الرمضانية؛ العديد من الفعاليات إلى غرس أساسيات التعامل السليم مع فئات المجتمع المختلفة في نفوس الأطفال وترسيخ القيم الحميدة لديهم كقيم الخير والعطاء؛ وتعزيز حسن التعامل والمسؤولية المجتمعية لدى الصغار".