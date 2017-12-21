سالم النقبي: حاكم الشارقة أمير العطاء في إمارة الخير

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

وصف سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة بالمبادرة التاريخية التي أسعدت المجتمع.

ولفت النقبي في تصريحات لـ "الشارقة 24" أن قرارات سموه اليوم من شأنها تحقيق تغير جذري في المجتمع على الصعيد الاجتماعي والمهني، معتبراً أن الاستقرار الأسري والنفسي ينعكس على معدلات العمل والانتاج.

وأكد النقبي أن القرار يؤكد مدى حرص صاحب السمو الحاكم على التخفيف عن الناس مهما كانت النفقات، معتبراً أن الفوارق في الدرجات المالية بين اليوم والأمس فوارق مهولة لا شك أنها سيكون لها مردوداً كبيراً على الفرد والأسرة.

وأضاف رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، أن بشرى اليوم جاءت في توقيت هام للغاية، حاملة للجميع السعادة تزامناً مع عام جديد نتمنى أن يكون عام خير للجميع.

ووصف النقبي صاحب السمو الحاكم بأمير العطاء وصاحب الأيادي البيضاء في إمارة البسمة والخير، مختتماً: " هنيئاً لنا بهذا القائد أحرص ما يكون على ألا تفارق الابتسامة وجوه أبناءه في كل آن".