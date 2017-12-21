قافلة مخيم الأمل الـ 28 تزور خورفكان وكلباء

الشارقة 24:

توجهت قافلة مخيم الأمل الـ 28 "كلنا مسؤول" إلى خورفكان، بهدف الترويح عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتمضية الأوقات الطيبة في حديقة المطلاع ومن ثم زيارة مركز الطيور الجارحة في مدينة كلباء.

تضمن برنامج اليوم الرابع في مدينة خورفكان ألعاب ترفيهية، مسابقات متنوعة، ورش رسم والعديد من الفعاليات الهادفة والتي نظمت بالتعاون مركز الطفل بخورفكان بما ينسجم مع رسالة المخيم حول المسؤولية المجتمعية.

قالت المتطوعة كلثم عبيد المطروشي عضو اللجنة العليا: "نوجه رسالتنا هذا العام إلى جميع أبناء المجتمع كي يبادروا إلى إدراك المسؤولية المجتمعية وممارستها بشكل هادف يحقق النتائج المرجوة مشيدة بمسيرة المدينة الحافلة بالعطاء والسعي الدائم لمناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات."

كما أكدت الحرص على توفير كافة الظروف المناسبة ليستمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالفعاليات ويشاركوا بحماسة فيها ويمضوا أجمل الأوقات.

أشاد ريشي رام ديفكوتا من مشرفي الوفد النيبالي بالتنظيم المتقن للمخيم وترتيب فعالياته الهادفة التي لا تهدف إلى الترويح عن الأشخاص ذوي الإعاقة وحسب بل إكسابهم المهارات والخبرات وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على المعالم الرائعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى اكتساب صداقات جديدة وتنمية الشعور بالاستقلالية لديهم.

وأوضح أن اختيار المنظمين للمخيم شعار كلنا مسؤول يثبت بالدليل القاطع البعد الاجتماعي والتوعوي للمخيم من خلال دعوة الأفراد والمؤسسات لممارسة المسؤولية المجتمعية كل حسب موقعه وإمكانياته مشيراً إلى أن المخيم بهذه التطلعات العميقة يستحق دون أي شك أن يكون عالمياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

من جانبه أكد الطفل نايف بدر ناصر الحمد من وفد دولة الكويت سعادته بتكوينِ صداقاتِ جديدةِ والتعرفِ على ثقافاتِ أخرى كما أكد أن التواصل بين أعضاء الوفود يتم بشكل جيد والأجواءَ فيما بينهم أخوية ورائعة.

الفنان أحمد الجسمي حل ضيفاً يوم أمس على المخيم وأشاد بالمعاني العميقة لشعاره الذي يؤكد أهمية المسؤولية المجتمعية في مناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة كما أشاد بريادة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي واظبت على تنظيم المخيم منذ العام 1986 وتشجيع المتطوعين على تحقيق أهدافه بإتقان لافت.

زيارة المتحف البحري ومربى الأحياء المائية

بعد فعاليات الورش والأعمال الفنية التي استمتع بها الأطفال يوم أمس انطلق أطفال المخيم إلى متحف الشارقة البحري الذي يعد إضافة استثنائية لسلسلة متاحف الشارقة ثم انتقل الجميع بعد ذلك إلى مربى الأحياء المائية الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في يونيو من عام 2008 بمنطقة الخان وتعرفوا على البيئة البحرية لدولة الإمارات بما تحتويه من كائنات بحرية وأسماك بأنواعها المختلفة وشاركوا هناك بمجموعة من الورش الفنية المفيدة والممتعة ثم إلى واجهة المجاز المائية على بحيرة خالد توجه الجميع لتناول وجبة العشاء وقضاء وقت ممتع وسط الأجواء الخلابة.