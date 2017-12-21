شيخة بالهول: مكرمة حاكم الشارقة تحقق أهداف وطموحات موظفي حكومة الشارقة

الشارقة 24 – محمود سليم:

قالت شيخة بالهول، رئيس مجلس أمناء شبكة الشارقة لحماية الطفولة، إن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة، تلقيناه بكل فرح وسرور، حيث اعتدنا على كرم وعطاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يحرص دائماً على أن يقدم لنا الغالي والنفيس، وكل ما يسهم في تحقيق أهدافنا وطموحاتنا. أفراداً ومؤسسات وعائلات، كما أن سموه يضرب لنا دائماً أروع الأمثلة في المبادرات المجدية، ويؤكد لنا بأنه مثال الأب الحنون الذي يهتم بهمومنا وأفراحنا وأحزاننا.

وأضافت "إننا هنا والآن ودوماً نرفع أسمى آيات التقدير والمحبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، فهذه هدية جديدة تضاف إلى سجل كرمه الكبير، وتعكس جهده الدائم من أجل مصلحة أبناء الإمارة وتحفيزه الدائم لهم. وأننا نعاهده كما عاهدناه دوما على العطاء والتميز والنجاح ورفع اسم الشارقة عالياً، وهو عهد قطعناه على أنفسنا على أن نكون عند حسن ظن سموه، ونعمل بكل تفانٍ وإخلاص بما يحقق أهدافنا من أجل ديمومة الخير والفرح والنجاح في إمارة الخير والثقافة والمعرفة، الإمارة التي تقطر محبة وسعادة وإنسانية.