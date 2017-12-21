سلطان بن أحمد: الاستثمار في الإنسان مرتكز أساسي بفكر حاكم الشارقة

الشارقة 24:

تقدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام ببالغ الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمكرمة سموه السخية بزيادة رواتب المواطنين في حكومة الشارقة.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى إن هذه اللفتة الكريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة الوالد الإنسان تأتي ضمن مكارم سموه الكثيرة التي اعتدنا عليها لتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين والتخفيف عنهم من أعباء الحياة، مشيراً إلى أن مكرمة سموه التي شملت كافة الدرجات والوظائف في حكومة الشارقة ستنعكس ايجاباً على أداء الموظفين إلى جانب ظروفهم المعيشية.

وقال رئيس مجلس الشارقة للإعلام إن الاستثمار في الإنسان مرتكز أساسي بفكر صاحب السمو حاكم الشارقة، مثمناً حرص سموه على تحسين ظروف الموظفين كافة بمختلف الجوانب المادية والتعليمية والثقافية بما يحقق لهم الاستقرار الاسري والحياة الرغيدة ويلبي طموحاتهم.