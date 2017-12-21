العقيد سامي النقبي: مكرمة حاكم الشارقة تؤدي إلى تماسك الأسرة

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

رفع العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة أسمى آيات التهاني إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة حفظه الله بمناسبة المكرمة السخية التي أمر بها سموه بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة.

وقال العقيد النقبي تأتي هذه المكرمة التي تحمل في طياتها كل معاني الفرح والسرور بهدف توفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع للوفاء باحتياجاتهم المعيشية والتي تؤدي إلى تماسك الأسرة.

وأكد مدير عام الدفاع المدني أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة دافع للموظفين لبذل الجهد والعطاء في عملهم ورد جزء من جميل هذا الوطن.