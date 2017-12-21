ثابت الطريفي: مكرمة حاكم الشارقة تعكس حرص سموه على دعم الإنسان

الشارقة 24 - محمود سليم:

قال سعادة ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الموظفين المواطنين في الدوائر الحكومية وعلى اختلاف درجاتهم الوظيفية؛ ليست بالغريبة على سموه، الذي طالما آمن أن الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان.

وأضاف الطريفي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن مكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة تعكس بجلاء احساسه باحتياجات كل مواطن في الإمارة، ويوفر الجهود في متابعة شؤون أبنائه في كافة مدن الإمارة.

وأوضح إن هذه المكرمة ترجمة لحرص سموه على تأمين العيش الكريم للمواطن، والحفاظ على كرامته، ودعمه لنشأة الأسرة مترابطة، والتي تكون نواة صلبة للمجتمع، ولدولتنا الحبيبة.

وأشار مدير عام بلدية مدينة الشارقة إلى أن رفع سموه للحد الأدنى لمرتب خريجي الجامعات إلى 25 ألف درهم، هو تعزيز لقيمة العلم والثقافة، وتحفيز للشباب للحصول على أعلى الشهادات الجامعية، وهذا هو هدف صاحب السمو في أن يحقق أبنائه الريادة والتميز في جميع المجالات.