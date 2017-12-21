علي بن شاهين السويدي: حاكم الشارقة حريص على الاستثمار في الإنسان وتحقيق الرخاء له

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ثمن سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة قرارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في الشارقة، معتبراً أن القرارات من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق مزيداً من الرخاء والرفاه لكافة شرائح المجتمع.

وأضاف السويدي تعقيباً على القرارات أنها ليست بغريبة على صاحب السمو الحاكم، والذي يعمل من سنوات طويلة وممتدة وشغله الشاغل يتمحور حول الاستثمار في الإنسان وتهيئة الحياة الكريمة له بشتى السبل.

ورأى رئيس دائرة الأشغال العامة أن القرار يحقق قفزة نوعية في سلم الدرجات المالية للكادر المواطن على اختلاف الدرجات الوظيفية والعلمية، وهو ما بعث الفرح في نفوس الجميع دون استثناء من حاملي الدرجات العلمية الجامعية وما دون الجامعية اضافة للمتقاعدين.

وقال السويدي إن صاحب السمو الحاكم يأبى إلا أن يكون المواطن هنيئاً ينعم بالاستقرار والحياة الكريمة وراحة البال، كما يعمل دائماً على تحفيز أبناءه على الارتقاء والعمل من خلال توفير عناصر التشجيع المستمر والدافعية للتطور.

ختاما توجه السويدي بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الحاكم ويديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يبقيه زخراً لوطننا وأبناءه ومحبيه.