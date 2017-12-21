صقر القاسمي: مكرمة حاكم الشارقة تهدف إلى توفير مقومات العيش الكريم

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

توجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه لأبنائه الموظفين وجميع الفئات التي استفادت من هذه المكرمة السخية.

وأضاف الشيخ صقر بن محمد القاسمي نهنأ أنفسنا وموظفي حكومة الشارقة بهذه المكرمة وبهذه القيادة الحكيمة التي تسعى دائماً لتوفير سبل الحياة الكريمة لأبناء الوطن بمختلف فئاته من شباب وأصحاب معاشات.

وأشار رئيس مجلس الشارقة الرياضي نتمنى من جميع موظفي حكومة الشارقة رد جزء بسيط عليهم للإمارة الباسمة من خلال بذل كل جهد وعطاء والارتقاء بمؤسستهم وبنفسهم وعملهم للوصول إلى اعلى المراتب، واختتم حديثه قائلاً نسأل الله أن يوفق صاحب السمو حاكم الشارقة، وأن يسدد خطاه على طريق الخير.