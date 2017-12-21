سلطان يعقوب المنصوري: كلمات الشكر لا توفي حاكم الشارقة حقه علينا

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد سعادة سلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بمدينة خورفكان أن كلمات الشكر لا توفي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حقه علينا بما يبذله من جهود مضنية لتحقيق السعادة لأبنائه وشعبه.

وأشار المنصوري في تصريحات للشارقة 24 أن قرار صاحب السمو الحاكم بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، جاء استشعاراً من سموه بإحساس الأب الحاني والعطوف بما يواجه المواطن من مشاق نتيجة الغلاء في المعيشة.

ولفت المنصوري أن سموه حريص على توفير مقومات الاستقرار والطمأنينة لدى الفرد والأسرة المواطنة، وإعانتهم على تلبية متطلبات الحياة.

وختاما قال المنصوري:". لا نملك سوى الدعاء لسموه بموفور الصحة والعافية ويحفظ دولتنا الحبيبة وإمارتنا الباسمة، ويديم عليها الخير والرخاء.