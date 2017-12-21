محمد الزعابي: قرار حاكم الشارقة يحقق عناصر الحياة الكريمة للمواطنين

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

قال سعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حريص على تحقيق التنمية البشرية المستدامة كما له نظرة اجتماعية ثاقبة عمادها تحقيق الرخاء وهنا العيش للجميع.

ولفت الزعابي في تصريحات لـ "الشارقة 24" تعقيباً على قرار صاحب السمو الحاكم بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة، أن سموه كثيراً ما يردد على مسامعنا مصطلح الحياة الكريمة وضرورة تحقيقها للمواطنين كافة.

وأضاف رئيس المجلس البلدي بكلباء أن سموه بقراره التاريخي اليوم حقق عناصر هذه الحياة الكريمة للأفراد والأسر وأدخل على نفوسهم الفرح والطمأنينة بغد أفضل.

واختتم الزعابي حديثه بالتأكيد على أن الفوارق الشاسعة في مداخيل الموظفين بين ليلة وضحاها هو قرار كبير في أبعاده وتأثيراته حيث يحقق قفزة نوعية في حياة المستفيدين ربما لم يتخيلها أحد.