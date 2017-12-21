علي المدفع: مكرمة حاكم الشارقة ستسهم في رفع قدرات الكفاءات البشرية المواطنة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



أكد سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب الموظفين المواطنين في الدوائر الحكومية على اختلاف درجاتهم الوظيفية، تأتي تجسيداً لحرص سموه الدائم على تخفيف أعباء المعيشة عن أبنائه المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.



وأضاف: "إن هذه المكرمة ستسهم بلا شك في رفع قدرات الكفاءات البشرية المواطنة لبذل المزيد من العطاء وتحقيق الريادة والتميز في مجالاتهم المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على سعادة أفراد المجتمع ويرفع مستوى الرضا الوظيفي".



وتمنى سعادته لجميع الموظفين المزيد من الإخلاص والتعاون في دعم جهود الحكومة، والانتقال بها إلى مراحل متقدمة للارتقاء بمنظومة العمل، بما يتناسب مع توجهات حكومة الشارقة ورؤيتها المستقبلية.