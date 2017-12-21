هنا السويدي: مبادرات حاكم الشارقة تدخل الفرح والسعادة على قلوبنا

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:



أشارت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في حكومة الشارقة أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة جاءت تأكيداً على ديمومة الرؤية الحكيمة والعميقة التي تضع دوماً نصب عينها المواطن ومستقبله وكيفية تحقيق أهدافه وطموحاته وأحلامه.



وأضافت السويدي: "إننا على ثقة بأن مثل هذه الهدية القيمة، وغيرها الكثير الذي لا يحصى، تتطلب منا أن نكون على قدر المسؤولية دوماً، ونحقق الإنجازات التي تسهم في الارتقاء بعملنا وأدائنا، وتسهم في تشجعنا وتحفيزنا من أجل المزيد من العطاء والتميز والإبداع والابتكار، كل من موقعه، وبحسب مسؤولياته، بحيث يؤدي دوره ووظيفته ومهماته على أكمل وجه، لنسهم مساهمات فعلية في الارتقاء بإمارتنا الباسمة، التي تحرص على بناء الإنسان والمكان والبيئة، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كل مجالات الحياة وقطاعات العمل والإنتاج."