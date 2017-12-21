سلطان بن هده السويدي: مكرمة حاكم الشارقة تدل على حرص سموه الدائم لتوفير الحياة الطيبة للمواطنين

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



توجه سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مكرمته لأبنائه بزيادة رواتب المواطنين في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن هذه المكرمة من شأنها المساهمة في مساعدة الأفراد على التصدي لغلاء المعيشة، لترفع عن كاهلهم هذا الأمر.



وقال سعادته إن هذه المكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة تدل على مدى استشعار سموه بالمسؤولية التي تحملها، والأمانة التي يحملها في قلبه وعقله وفعله تجاه أفراد مجتمعه، فهذه المكرمة من مكرمات سموه الدائمة تسهم في النهوض بأفراد المجتمع للعيش في حياة كريمة، وقد انعكس ذلك في مدى حب الناس لسموه واحترامه وتقديره، لما يرونه من حرص دائم ومستمر في السعي لتوفير الحياة الطيبة لهم، من العيش الرغد، والأمن المستتب، فكل التقدير والاحترام والولاء لسموه على هذه المكرمة السامية.



وأضاف السويدي سيعمل هذه القرار الهام من صاحب السمو حاكم الشارقة على تحقيق الاستقرار الوظيفي لموظفي الدوائر والهيئات المحلية، وتعزيز قدرتها على استقطاب الكوادر البشرية المتميزة والمتخصصة، وخلق بيئة جاذبة للعمل والإبداع، وأن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين، وتحقيق أعلى معدلات الاستقرار والرفاه الاجتماعي لهم، كما يعكس القرار مساعي حكومة الشارقة لتلمس وتفقد احتياجات الموظفين، وإصدار القرارات الداعمة لهم