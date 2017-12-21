عبد الله الصم: قرارات تاريخية من رجل الخير والعطاء

الشارقة 24 _ وليد الشيخ:



أشاد سعادة عبد الله الصم النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان بالقرارات الصادرة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تمثلت في زيادة رواتب الموظفين بحكومة الشارقة على اختلاف درجاتهم الوظيفية والتعليمية.



وقال النقبي في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24" تعقيباً على القرارات أنها ليست بغريبة على صاحب السمو الحاكم، فهذا دأبه الذي عودنا عليه في نشر الفرح وحمل البشرى إلى كافة أبناء الشارقة.



واعتبر النقبي أن القرارات تعود بالنفع على شريحة كبيرة من المجتمع، كما تعزز من الاستقرار الأسري وتخفف من أعباء الأسر. لافتاً إلى أن القرار يشمل كافة شرائح المجتمع، مما يعزز من مفهوم العدالة الاجتماعية، وينشر الخير ويحقق الرخاء للكل.



ولفت رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان إلى أن صاحب السمو الحاكم كان حريصاً في قراراته التي وصفها بالتاريخية على أن تكون بداية العام الجديدة بداية خير جديد يشمل الجميع.



ختاما توجه النقبي بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الحاكم ويديم عليه موفور الصحة والعافية وان يبقيه زخرا لوطننا وأبناءه ومحبيه.