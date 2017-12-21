د. سعيد الكعبي: حاكم الشارقة سبّاق لتحقيق تطلعات أبنائه

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:



هنأ الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم جميع موظفي حكومة الشارقة على مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



وأضاف رئيس مجلس الشارقة للتعليم أن هذه المكرمة جاءت في وقت يتسم بتصاعد الغلاء، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في المساهمة بالتخفيف من الأعباء المعيشية.



وأضاف الدكتور الكعبي: "لقد عودنا صاحب السمو حاكم الشارقة على المبادرات الكريمة، التي تصب جميعها في خانة التيسير على أبنائه المواطنين، ليؤكد مجدداً أنهم دائماً وأبداً شغله الشاغل، وأنهم لا يغيبون عن تفكيره، ويتجسد ذلك من خلال الأقوال التي يترجمها سموه إلى أفعال، تلبي طموحاته وآماله في توفير الاستقرار المادي والحياة الكريمة لأبنائه، وسباق دائماً في تحقيق تطلعات أبنائه، وبذل الغالي والنفيس لتسخير الإمكانات والقدرات بما من شأنه أن يعود على أهل الشارقة بالخير والنفع".