المقدم محمد الغزال يستقبل وفداً من مجلس شؤون الأسرة بـ "استشاري بالشارقة"

الشارقة 24:

استقبل المقدم محمد علي الغزال من مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة صباح أمس الأربعاء، وفداً من لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، برئاسة الاستاذة فاطمة علي المهيري عضو المجلس الاستشاري ورئيسة لجنة شؤون الاسرة، بحضور عدد من ضباط مركز الدعم الاجتماعي بشرطة الشارقة.

في البداية، رحب المقدم محمد علي الغزال بالوفد الزائر مثنياً على الجهود والدور الكبير الذي تقوم به لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري بالشارقة.

وقام المقدم محمد الغزال بشرح طبيعة المهام التي يقوم بها المركز ونظام العمل والآلية المتبعة في استقبال الحالات الواردة للمركز، كما تم استعراض بعض المؤشرات الاستراتيجية بمركز الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى مناقشة بعض المقترحات المقدمة.

وفي الختام، أعرب الوفد الزائر عن تقديره للجهود التي يبذلها مركز الدعم الاجتماعي بشرطة الشارقة في توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمواطن والمقيم، والمحافظة على الأسرة كونها النواة الأساسية للمجتمع.