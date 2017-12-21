فاطمة الحوسني: مخيم "آفاق" يستثمر طاقات الفتيات ليصبحن قادة المستقبل

الشارقة 24 - محمود سليم:

توجهت فاطمة الحوسني، المشرف العام على مخيم آفاق القيادي، بالشكر إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، على ثقة وتكليف سموها لسجايا فتيات الشارقة بصناعة قادة المستقبل.

وأشارت في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن 40 فتاة قيادية تشارك في المخيم، الذي يسعى إلى استثمار طاقات الفتيات حتى يصبحن قادة المستقبل، موجهة الشكر إلى رعاة المخيم، وهم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومعهد الشباب العالمي.

وأضافت "نساهم في تعزيز المهارات القيادية في نفوس الفتيات، من خلال تنظيم جلسة نقاشية حول مهارات واستراتيجيات الوصول للأهداف، وأخرى حول أساليب ومهارات حل المشكلات، بجانب ألعاب تفاعلية، وأنشطة خاصة بقياس الذكاء وحل الألغاز.