خولة الملا: مكرمة حاكم الشارقة هدية العام الجديد لموظفي الحكومة

الشارقة 24 - محمود سليم:

قالت خولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هي هدية العام الجديد التي تساهم في تحسين أوضاع الأسر، ورفع المستوى المعيشي لهم، وتسديد احتياجاتهم.

وأضافت الملا في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن وضع حد أدنى للرواتب يساهم في الحفاظ على مستوى معيشي كريم للعاملين في الحكومة، مشيرة إلى أن "عام الخير تكلل ختامه بالخير، في إمارة الخير، بإحدى مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة".

وأشارت إلى أن وضح حد أدني بقيمة 25 ألف درهم لخريجي الجامعات، يحفز جميع المواطنين على استكمال تعليمهم، لإن التعليم هو أساس الثقافة والحضارة، وهذا هو هدف صاحب السمو حاكم الشارقة في أن يكون جميع أفراد المجتمع من حملة الشهادات العليا.

وشددت رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على أن وجود هذه المكرمة يساهم في علاج المشاكل الأسرية، والتي يكون جزء كبير منها متعلق بالمسائل المادية، وتساعد في دعم أواصر الأسرة، والحفاظ على كرامة الإنسان، مضيفة "أتمنى أن نقابل هذه النعمة بالشكر والدعاء لسموه بالمزيد من الخير للإمارة والدولة".