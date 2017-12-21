الطالبة ريم البشر: نسعى أن تكون الإمارات في المركز الأول دائماً

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكدت الطالبة ريم البشر، إحدى منتسبات الدورة الرابعة من مخيم آفاق القيادي، الذي تنظمه سجايا فتيات الشارقة، أنها تعلمت من المخيم أن تكون فتاة قيادية، واثقة من نفسها، وكيفية تحديد الأهداف للمستقبل، لخدمة الدولة، مضيفة "نسعى أن تكون الإمارات في المركز الأول دائماً".

وأشارت البشر في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أنها تعلمت في ورشة الابتكار كيفية التفكير خارج الصندوق، بالإضافة إلى ورشة تحديد الأهداف، مضيفة "الآن أنا حددت أهدافي، وعلى الطريق لتحقيقهم".



ويتضمن المخيم باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية والتدريبية، التي يشرف على تنفيذها نخبة من المدربين المتخصصين، والتي ستُكسب المشاركات مجموعة من المهارات من بينها العمل بروح الفريق الواحد، وكيفية الوصول إلى الأهداف، فضلاً عن حُسن التصرف، والتعامل مع المشكلات، والأزمات والبحث في إيجاد حلول لها.