العميد بن عامر يفتتح ملتقى الربيع الثاني بمنتزه الشرطة الصحراوي

الشارقة 24:

افتتح العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، مساء أمس الأربعاء، الملتقى الربيع الثاني بمنتزه الشرطة الصحراوي، بمنطقة الكهيف بالبطائح.

بحضور العميد علي سالم الخيال مدير عام العمليات المركزية، والعميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد خليفة المري نائب مدير الادارة العامة للموارد والخدمات المساندة، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام من ومنتسبي شرطة الشارقة وأفراد عائلاتهم.

ويأتي ملتقى الربيع الثاني في إطار مبادرات ومشاريع شرطة الشارقة الرامية لإسعاد العاملين وعائلاتهم، المقام على مساحة 800 متر مربع، وسط الكثبان الرملية بالكهيف التابعة لمنطقة البطائح بمدينة الذيد، ويضم منطقة لألعاب الأطفال، زودت بالدراجات، وملاعب لكرة القدم والكرة الطائرة، حيث يتيح الملتقى الذي يستمر حوالي 23 يوماً، متنفساً طبيعياً وترويحياً لمنتسبي شرطة الشارقة بعيداً عن روتين العمل اليومي، ويمكنهم من قضاء أفضل الأوقات بصحبة أفراد عائلاتهم، إلى جانب استخدامه مسرحاً لإقامة الفعاليات الثقافية والمجتمعية في مختلف المناسبات.

وشهد أول أيام الملتقى العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات الثقافية والعروض المسرحية والفقرات التراثية والمسابقات شعبية تخللها معزوفات لموسيقي الشرطة، لإضفاء جو من المتعة والمرح في نفوس مرتادي الملتقى من عائلات وأطفال، كل هذه أجواء تمثل إضافة نوعية لفعاليات الملتقى في جو احتفالي ترفيهي شيق يساهم في تقوية الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة، والاستمتاع بجمال الطبيعة والاستجمام بعيداً عن روتين العمل وهي عوامل تعد في مجملها ماتميز ملتقى الربيع الثاني، والذي شهد تفاعلاً وإقبالاً كبيراً من قبل أفراد الجمهور والزوار بمختلف فئاتهم وأعمارهم الذين عبروا عن سعادتهم لما شاهدوه من فعاليات متنوعة ومفيدة ومبتكرة، صاحبها في نهاية أول ايام الملتقى توزيع جوائز قيمة على الفائزين في المسابقات في العديد من الفقرات في جو أسري ممتع لأفراد العائلة.

وقال العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، إن ما يميز ملتقى الربيع الثاني المقام في منتزه الشرطة الصحراوي الجو العائلي وفرحة الأطفال بالأنشطة المقامة التي تعزز الألفة والترابط بين منتسبي شرطة الشارقة.

مؤكداً دعم القيادة لكافة المبادرات والمشروعات والمقترحات التي تصب في مصلحة العاملين، وتساعد على خلق بيئة إيجابية تعزز الألفة والترابط بين منتسبي شرطة الشارقة وتنعكس إيجابياً على واقع العمل بما ينسجم مع توجهات الدولة، وسعي قيادتها الرشيدة إلى جعل الإمارات وشعبها في مقدمة الدول التي تحتل أفضل المراكز بمعايير مؤشرات السعادة العالمية.