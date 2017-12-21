المخرجة الإماراتية عائشة الزعابي تلتقي بفتيات سجايا الشارقة

الشارقة 24:

ضمن أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، استقبلت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، المخرجة الإماراتية عائشة الزعابي في مخيم "آفاق القيادي" في دورته الرابعة، خلال الرحلة الترفيهية التي نظمتها سجايا إلى منطقة مليحة في ثاني أيام المخيم، بهدف تعزيز ثقة المشاركات بأنفسهن، وتنمية مهاراتهن، واستنهاض طاقاتهن الإبداعية.

والتقت الفتيات عائشة الزعابي بعد يوم حافل بالنشاطات، وقدمت لهن جل خبرتها الحياتية والعملية كمخرجة مبدعة حصدت جائزة المهر الإماراتي عام 2014 وهي لاتزال طالبة إنتاج وإخراج بكليات التقنية العليا، وحثت الفتيات على العمل بحب ونشاط وأن يسعن نحو تحقيق أحلامهن وأن يكن قياديات ورائدات المستقبل.

ويستمر مخيم "آفاق القيادي" حتى 25 من ديسمبر الجاري بمشاركة 40 فتاة، بتقديم سلسلة من الورش التدريبية، والحلقات النقاشية والتفاعلية، التي ستقام في عددٍ من الوجهات السياحية التي تزخر بها إمارة الشارقة.