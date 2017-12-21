سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اختصاصات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 72 لسنة 2017، بشأن اختصاصات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وحدد المرسوم الأميري اختصاصات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في سبيل تحقيق أهدافه بالآتي:



1. الإعداد والتنظيم لكافة الفعاليات الإعلامية الخاصة بالحاكم وولي العهد ونواب الحاكم والمجلس التنفيذي أو من ينوب عنه، وتزويد وسائل الإعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بهم.

2. الإشراف على إصدار المطبوعات والمواد الإعلامية المتعلقة بأوجه نشاط الإمارة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

3. القيام باستقصاء وتجميع المعلومات والبيانات الإعلامية وتصنيفها وتوثيق ورصد كل ما ينشر عن الإمارة.

4. وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في المجال الإعلامي والإشراف على تنفيذها.

5. عقد الشراكات والتنسيق مع المؤسسات ذات الاختصاص في الإمارة وخارجها بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتطوير مجالات العمل المشترك.

6. عقد الندوات والمؤتمرات التخصصية والمشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة الداخلية منها والخارجية.

7. التعاقد مع الخبرات الفنية وإجراء الدراسات والبحوث التي يقتضيها تطوير عملها.

8. إنشاء وتأسيس شركات تتبع المكتب لتحقيق أهدافه وخدمة مرافقه.

9. إنشاء الوسائل الإعلامية المقروءة وتطويرها.

10. أية اختصاصات أخرى يحيلها له الحاكم أو المجلس التنفيذي أو مجلس الشارقة للإعلام.

ووفقاً للمرسوم الأميري، يعتبـر المكتب المرجع الإعلامي الأساسي لكافة الجهات العاملة في الإمارة لنشر الأخبار في حالة الأزمات والطوارئ.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.