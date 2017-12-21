انطلاق مهرجان السوق الخيري في منتزه الصحراء بالشارقة

الشارقة 24:

افتتحت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في حكومة الشارقة، فعاليات مهرجان السوق الخيري الذي تنظمه الهيئة تزامناً مع عام الخير، حيث يستمر لخمسة أيام في منتزه الصحراء، الساحة الخارجية في متحف التاريخ الطبيعي والنباتي، ويتضمن فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة ومميزة وجاذبة تستهدف شرائح المجتمع كافة.

وبدأت الفعاليات بالنشيد الوطني، والموسيقى المعبرة عن عام الخير، ومن ثم تتالت الأنشطة والفقرات التي لاقت تفاعلاً حيوياً كبيراً من قبل الحضور.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذه الفعالية التي وفرت لهم مناخاً حيوياً وجميلاً للتفاعل مع الفعاليات والتسوق الخيري الذي يعكس مدى حرص الهيئة على المساهمة المجتمعية، ودورها في خلق مناخات وأجواء ذات طابع خيري تعكس مستوى متميزاً من الإبداع في العمل الخيري والإنساني، والحث على التطوع والابتكار.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في حكومة الشارقة، يسعدنا أن نقوم بتنظيم فعاليات مهرجان السوق الخيري في هذ المكان المميز والجاذب، وفي هذه الأجواء والمناخات الجميلة، ضمن عام الخير الذي يعتبر من المناسبات الغالية والعزيزة على قلوب كل الإماراتيين والمقيمين على أرض دولة الإمارات".

وأوضحت أن المهرجان الذي جاء بتنظيم من إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، يهدف إلى تحقيق حزمة من الأهداف، من بينها المساهمة في ترسيخ قيم خدمة الوطن بوصفها شكلاً من أشكال ثقافة الخير والعطاء، عبر تعزيز مسؤولية الفرد والمجتمع في المساهمة في الإعلاء من شأن الوطن في كل المجالات، ليشكل هذا المفهوم جزءاً من بناء الشخصية الإماراتية، وتعزيز الدور التنموي للمؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة وتطوير أدائها، وتعزيز دور الإعلام في دعم عمل الخير، بوصف الإعلام من الأدوات المساندة والممكِّنة، كما أنه شريك أساسي في نشر ثقافة الخير وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي وخدمة الوطن، التي تشكل المحاور الأساسية لعام الخير.

وأكدت أن الهيئة تحرص دوماً على دعم المبادرات على مستوى الإمارات، من خلال القيام بدور فعال في دعم هذه المبادرات، وما هذا المهرجان الذي يحمل اسم مهرجان السوق الخيري إلّا تعبير عن التزامنا بهذا التوجه والذي يتزامن مع عام الخير وعام زايد الخير.