"اجتماعية الشارقة" تنظم رحلة ترفيهية إلى "متحف اللوفر" أبوظبي

الشارقة 24:

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية فرع مليحة برنامجاً ترفيهاً لمنتسبي الدائرة إلى متحف اللوفر أبوظبي، وشارك فيه 43 منتسباً من مختلف أفرع الدائرة الواقعة في مدن ومناطق إمارة الشارقة.

علماً أن متحف "اللوفر أبوظبي" هو متحف فني بُنيَ في مدينة أبوظبي، وتمّ افتتاحه في 8 من نوفمبر 2017، وأُنشأ المتحف بموجب الاتفاقية الموقّعة بين مدينة أبو ظبي مع الحكومة الفرنسية، والمتداولة لمدة 30 عاماً على مساحة تصل لـ 24ألف متر مربع تقريباً في جزيرة السعديات.

وأعرب المنتسبون عن إعجابهم بالمتحف؛ وقال الوالد محمد مطر، بأن للمتحف تصميم ومحتوي مختلف كل الاختلاف عن المتاحف الأخرى، مؤكداً رغبته في زيارة المتحف مرة أخري برفقة عائلته ليتم الاطلاع على روعة المتحف، ومن جانبها أفادت الوالدة فاطمة محمد؛ بأنه يمكن الاطلاع على العالم خلال ساعات أو دقائق معدودة من خلال متحف اللوفر بأبوظبي، لافتة إلى أن ما يتميز به المتحف هو رهبة المكان ومقتنياته الأثرية، أما الوالدة شيخة محمد فقد أشارت إلى أنها من محبي التاريخ، وتعد زيارة متحف اللوفر أبو ظبي فرصة مثالية، فيما أكد الوالد محمد عباس، أن البرنامج الترفيهي بحد ذاته خطوة جميلة حيث تعرف على المنتسبين الآخرين من ناحية، واطلع على المتحف من جهة أخرى.

وأكدت ناعمة الزرعوني مدير فرع مليحة أن دائرة الخدمات الاجتماعية تسعى دائماً من خلال إداراتها بتنظيم هذه الفعاليات بهدف إدخال روح البهجة في نفوس كبار السن، تقديراً لما قدموه للمجتمع، ونحرص على إقامة الفعاليات التي تسهم في دمج كبار السن بالمجتمع للارتقاء بهم.