"استشاري الشارقة" يناقش قانون تنظيم مؤسسة "القرآن والسنة"

الشارقة 24:

بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته، الأربعاء، بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع رؤاها بشأن مشروع قانون سنة 2017، بشأن تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في إمارة الشارقة، وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وأهدافه ومهامه واختصاصاته.

ترأس الاجتماع عبد الله مطر الكتبي رئيس اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة محمد عيسى الدرمكي، والدكتور خليفة بن دلموج، وعبد الله سبيعان وسعيد معضد بن هويدن، وأحمد الجراح، ويوسف حسن أل علي المستشار القانوني للمجلس ومحمد بو خلف رئيس قسم شؤون اللجان، وإسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس.

وناقش الأعضاء باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي، وذلك استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة للجنة المرافق العامة بصفتها اللجنة المختصة، وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها.

وارتأت لجنة المرافق إدخال عدد من التعديلات بناء على أراء أعضائها حول مشروع قانون تنظيم مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في إمارة الشارقة.