زعيم كوريا الشمالية يختتم زيارة إلى بكين

الشارقة 24 – كونا:

غادر زعیم كوریا الشمالیة كیم جونغ –أون، بكين، الأربعاء عائداً إلى بلاده، مختتماً زیارة مفاجئة للصين أجرى خلالها محادثات مع الرئیس الصیني شي جین بینغ، قبل عقد قمة محتملة مع الرئیس الأميركي دونالد ترامب.

ووصل زعیم كوریا الشمالیة إلى بكین أمس الثلاثاء، وعقد محادثات قمة مع نظیره الصیني، لكن لم تفصح وسائل الإعلام أي تفاصیل عن لقائھما.

وتأتي زیارة كیم للصین وھي الرابعة من نوعھا منذ تولیه منصبه عام 2011، وسط تكھنات بأن القمة الثانیة بین زعیم كوریا الشمالیة والرئیس الأميركي باتت وشیكة.

وكان كیم لفت خلال خطابه بمناسبة رأس السنة المیلادیة، إلى أنه من الممكن أن یتجه اتجاھاً جدیداً في حال استمرت الولایات المتحدة في الضغط وفرض العقوبات على نظام كوریا الشمالیة.

یذكر أن سنغافورة استضافت في یونیو الماضي، القمة التاریخیة التي جمعت لأول مرة الرئیس الأميركي ترامب بزعیم كوریا الشمالیة، والتي خرجت بالتزام غامض لموضوع نزع الأسلحة النوویة من شبه الجزیرة الكوریة.