الاتحاد الأوروبي يجمد أموالاً إيرانية لاستهدافها معارضين للنظام

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

وجه الاتحاد الأوروبي اتهامات لطهران بضلوع أجهزة الاستخبارات الإيرانية في مخططات لاغتيال معارضي النظام في الأراضي الأوروبية، مما حد به لفرض عقوبات، على إيران، الثلاثاء.

وتزامن إعلان قرار التكتل مع اتهام الحكومة الهولندية إيران بالوقوف وراء مقتل معارضين اثنين في 2015 و2017.

وكتب رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن في تغريدة أنّه من المشجع جداً استخلاص أن الاتحاد الأوروبي توافق للتو على عقوبات جديدة ضد إيران رداً على أنشطة معادية، ومؤامرات مخطط لها ارتُكبت في أوروبا، بما في ذلك الدانمارك.

وتشمل العقوبات تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، وأفراد تابعين لها، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقادت الدنمارك الجهود الرامية لفرض العقوبات بعد اتهامات بأن طهران حاولت قتل ثلاثة معارضين إيرانيين على أراضي الدولة الاسكندنافية.

والعام الماضي، فرضت فرنسا عقوبات على شخصين يشتبه بأنهما عميلان إيرانيان، وغيرهما من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية، إلى أن مسؤول العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بوضع مخطط لتفجير تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس، في يونيو العام الماضي.

من جهته أشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمبادرة الاتحاد الأوروبي، معتبراً إيّاها "رسالة واضحة بأنه لن يتمّ التسامح مع الإرهاب".

وأكّد الوزير الأميركي في تغريدة على تويتر أنّ الولايات المتّحدة تؤيّد بقوّة العقوبات الجديدة وتقف مع حلفائها الأوروبيين، في الوقت الذي نواجه فيه جميعنا هذا التهديد المشترك.