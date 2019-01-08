الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المخابرات الإيرانية

الشارقة 24 – د ب أ:

أصدر وزراء الاتحاد الأوروبي للشؤون الأوروبية خلال اجتماعهم في بروكسل، قراراً بفرض عقوبات على الايرانيين الذين يُعتقد أنهم متورطون في هجمات مخطط لها في الدنمارك وفرنسا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، أنديرس سامويلسين على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "لقد وافق الاتحاد الاوروبي للتو على فرض عقوبات على المخابرات الإيرانية، بسبب مؤامرات اغتيالات على أراض أوروبية، في إشارة قوية من جانب الاتحاد الاوروبي، على أننا لن نقبل بمثل هذا السلوك في أوروبا."

وفي وقت سابق من العام الماضي، أحبطت السلطات في أنحاء أوروبا مخطط للقيام بتفجير بواسطة قنبلة، لاستهداف اجتماع خاص بحركة إيرانية معارضة في المنفى، بالقرب من باريس.