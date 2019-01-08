إصابة 20 طفلاً بجروح في هجوم داخل مدرسة غرب بكين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أُصيب 20 طفلاً بجروح في هجوم على مدرسة ابتدائية في بكين الثلاثاء، جروح 3 منهم خطيرة وفق السلطات المحلية، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية بأنّ المهاجم كان يحمل مطرقة.

وأعلن مسؤول الإدارة المحلية في حي شيشنغ الواقع في غرب بكين، بأن مشتبها به تم السيطرة عليه، والتلاميذ الجرحى نقلوا إلى المستشفى مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة.

وذكرت صحيفة غلوبال تايمز الرسمية في تغريدة بأن المشتبه به استخدم مطرقة لتنفيذ الهجوم.

وكثيراً ما تشهد الصين هجمات عنيفة تستهدف التلاميذ، إذ وقعت في السنوات القليلة الماضية حوادث دامية نُفذت بسكاكين.

وفي إبريل الماضي قتل رجل في الـ 28 من العمر 9 تلاميذ في مدرسة متوسطة أثناء عودتهم إلى منازلهم في مقاطعة شانجي، في أحد أعنف الهجمات بسكاكين في السنوات الماضية، وتم إعدام المهاجم في سبتمبر.

ولاحقاً في 2018 جرحت امرأة 14 طفلاً في هجوم بسكين على حضانة في مقاطعة سيتشوان.

ودفعت تلك الأحداث بالسلطات إلى تعزيز الأمن حول المدارس والتحقيق في جذور الأسباب التي تؤدي إلى مثل تلك الهجمات.