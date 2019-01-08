كارلوس غصن يدفع ببراءته أمام محكمة في طوكيو

الشارقة 24 – رويترز:

مثُل الرئيس السابق لمجموعة نيسان رئيس مجلس إدارة شركة رينو كارلوس غصن، أمام محكمة في طوكيو الثلاثاء، للمرة الأولى منذ توقيفه في نوفمبر الماضي، في جلسة عقدت بناء على طلبه لتوضيح مبررات توقيفه بشبهة التهرب الضريبي وتمكينه من سرد روايته للأحداث.

ودفع غصن ببراءته، حيث قال إنه متهم دون وجه حق بارتكاب مخالفات مالية.

وأضاف أنه على النقيض من الاتهامات التي وجهها المدعون، لم يحصل قط على أي مكافأة من "نيسان" ولم يدخل قط في أي تعاقد ملزم مع الشركة على أن يتقاضى مبلغاً ثابتاً من المال لم يفصح عنه.

وعقدت الجلسة بطلب من محامي غصن لتفسير مبررات احتجازه المستمر منذ فترة طويلة بعد إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر، وقال كبير القضاة إن سبب الاحتجاز هو القلق من احتمال سفره للخارج وإخفاء أدلة.

وتجمع حشد من الصحافيين والمصورين أمام قاعة المحكمة لدى دخول غصن، الذي أنقذ "نيسان" من على شفا الإفلاس قبل عقدين، وهو مكبل اليدين يقتاده حارسان.

ووجهت اتهامات رسمية لغصن (64 عاماً) بالتقليل عمداً من قيمة دخله في السجلات الرسمية للشركة.

ولم توجه له اتهامات بعد فيما يتعلق بمزاعم خيانة الثقة بتحميل نيسان خسائر استثمارات شخصية تكبدها إبان الأزمة المالية في 2007 وحجمها 1.85 مليار ين أي ما يعادل 17 مليون دولار.