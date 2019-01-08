مقتل عدد من مسلحي طالبان في غارات جوية بأفغانستان

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة الأفغانية وقوات التحالف المتمركزة في أفغانستان، قتلت العديد من مسلحي طالبان، في غارات جوية منفصلة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت بأن الغارات الجوية تمت في أقاليم هلمند وأوروزجان ولاجمان ولوجار وغزني وفارياب.

ووفقاً لمصادر عسكرية مطلعة، فقد قامت قوات العمليات الخاصة الأفغانية بشن غارة في منطقة موسى قلعة، ما أسفر عن مقتل 6 من عناصر طالبان، وتدمير قنبلتين على جانب الطريق، بينما نفذت قوات التحالف غارة جوية منفصلة لدعم القوات الأفغانية والدفاع الذاتي في منطقة قلعة المصلى، ما أسفر عن مقتل ثلاثة آخرين من عناصر طالبان وتدمير مخزن للأسلحة.