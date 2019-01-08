اعتقال رجل احتجز 43 طفلاً وامرأتين كرهائن في ألمانيا

الشارقة 24 - د ب أ:

ألقت الشرطة الألمانية، القبض على رجل احتجز 43 طفلاً وامرأتين بالغتين، في صالة لألعاب الجمباز، بمدينة لينجريش غربي ألمانيا، مساء الإثنين.

وأوضحت الشرطة بمدينة مونستر على تويتر، أن الرجل هدد مجموعة تدريب في الصالة، وتابع أن الموقف استمر قرابة الساعة.

وحسب الشواهد الأولية، فإن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات.

من جانبها، ذكرت وكالة (نورد-فست-ميديا)، أن الشرطة تواجدت بأعداد كبيرة بالقرب من الصالة الرياضية.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة، أن الجاني الوحيد في الواقعة، تم القبض عليه، من قبل قوات خاصة، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير المعروف بعد، ما السبب الذي جعله يحتجز أطفالاً؟ ولماذا اختار الصالة الرياضية لتنفيذ جريمته؟

وذكرت الشرطة، أن كل الأطفال الـ43 هم في رعاية أولياء أمورهم، وأشارت إلى أن الخبراء سيقدمون الرعاية للمتضررين من الحادث، في حال الضرورة.