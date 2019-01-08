استشهاد 10 من القوات الأفغانية على أيدي طالبان

الشارقة 24 – أ ف ب:

هاجم مسلحو طالبان، نقطتي مراقبة، تقعان في غرب أفغانستان، ما أسفر عن استشهاد عشرة عناصر على الأقل من قوات الأمن الأفغانية، وفصيل موال للحكومة، خلال 24 ساعة.

وأعلن مصدر رسمي، يوم الإثنين، أن الاشتباكات التي جرت في حي قاديس ومنطقة أب كاماري في أقليم بادغيس، أسفرت عن مقتل 15 من طالبان على الأقل.

وأوضح المصدر، استشهاد21 شخصاً، هم 15 رجل أمن، وسبعة عناصر من القوات الموالية، وأشار إلى أن مسلحي طالبان تمكنوا من السيطرة على نقطتي المراقبة، وأخذوا جميع التجهيزات العسكرية والذخيرة.

وتبنت حركة طالبان الهجومين، في وقت لاحق.

وفي إقليم باكتيكا، قتل ثمانية مدنيين، وأصيب 12 آخرون، بانفجار قنبلة محلية الصنع بالقرب من أحد الأسواق في منطقة جانيخيل.